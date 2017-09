Wie arrangiert man am besten das erste Date auf einer Plattform zum Online-Dating?

Das Online-Dating dient dazu, neue Menschen kennenzulernen, mit denen man unter Umständen einmal eine Partnerschaft führen möchte, wenn alles glatt läuft und man sich wirklich sehr mag. Damit das erfolgreich verlaufen kann, erstellt man ein Profil, in dem man sich selbst vorstellt, damit andere Menschen zu einem Kontakt aufnehmen möchten. Dann schreibt man einander Nachrichten, man lernt einander kennen und versteht sich mit der Zeit immer besser, wenn man Glück hat. Irgendwann ist es dann so weit, dass man die andere Person einmal treffen möchte, um den nächsten Schritt zu machen. Vielleicht trifft man sich dann, hat Spaß und möchte sich in der Zukunft öfter sehen. Aber auf dem Weg bis dahin muss erst viel geschehen, und die größten Hürden liegen in den Übergängen von einer Phase zur anderen. So auch, wenn man nach einem ersten Treffen fragt – es gibt ein paar Dinge, die man beachten sollte, damit man dabei Erfolg haben kann.

Das Erste, worauf man achten sollte, ist der Zeitpunkt, zu dem man nach einem ersten Treffen fragt. Dabei muss man genau im Auge behalten, wie lange man die Person schon kennt, und Maß halten. Wenn man einander erst seit ein oder zwei Tagen schreibt, ist es definitiv noch zu früh für ein erstes Treffen. Wenn man aber schon seit einem Monat miteinander in Kontakt steht, kann man durchaus realistisch über ein Treffen nachdenken. Hier muss man sich ein Stück weit davon leiten lassen, wie man die andere Person einschätzt – man darf sie nicht vor den Kopf stoßen, indem man um ein Treffen bittet, wenn es für sie noch viel zu früh dafür ist.

Das Nächste, was man bedenken sollte, wenn die andere Person einem Treffen gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen scheint, ist, wo man sich trifft. Hier kann man ein wenig von dem Gewohnten abweichen und etwas Aufregendes unternehmen, oder man geht essen und nimmt sich Zeit für lange Gespräche, oder man unternimmt sonst irgendetwas – die Möglichkeiten sind geradezu grenzenlos. Aber es gibt trotzdem einige Dinge, die man um jeden Preis vermeiden sollte. Dazu zählen zum Beispiel Treffen im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung. Die Atmosphäre dort ist zu privat für ein erstes Treffen, was keine gute Grundlage für das Kennenlernen schafft. Auf jeden Fall ungeeignet sind jegliche Unternehmungen und Pläne, bei denen man die Familie kennenlernt. Das ist etwas, was die andere Person zu sehr in Bedrängnis bringt, sich schon als Partner präsentieren zu müssen. Daher sollte man Begegnungen mit der Familie bei den ersten paar Treffen vermeiden.