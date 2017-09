Was unterscheidet ElitePartner und Parship voneinander?

ElitePartner und Parship werden oft in einem Atemzug genannt, und man kann es den Menschen, die das tun, kaum verdenken, denn die Gemeinsamkeiten der beiden Plattformen sind weitaus zahlreicher als ihre Unterschiede. Aber trotz allem bestehen Unterschiede, die dafür sorgen, dass möglicherweise eine Plattform eine deutlich bessere Wahl für eine Person ist als die andere. Daher sollte man die Unterschiede zwischen ElitePartner und Parship kennen, wenn man sich zum Beispiel für eine der beiden Plattformen entscheiden muss, bei der man sich dann anmelden möchte – Singlebörse – singleboersen24.com.

ElitePartner und Parship gelten beide als Marktführer im deutschsprachigen Raum, was die Suche nach einem Partner im Internet angeht. Das heißt, dass diese beiden Portale besonders viele Mitglieder haben. Parship kann über 5 Millionen Menschen seine Nutzer nennen, während ElitePartner das nur von etwas über 4 Millionen Menschen behaupten kann. Das sind beides sehr hohe Zahlen – unter so vielen Menschen kann eigentlich jeder einen finden, der gut zu einem selbst passt, sollte man meinen.

Die Mitglieder von ElitePartner und Parship sind auch recht aktiv: Online Dating – Die Liebe des Lebens finden!. So melden sich bei Parship in einer durchschnittlichen Woche rund 700.000 Menschen mindestens einmal an, um ihre Nachrichten abzurufen und nach einem Partner zu suchen. Bei ElitePartner tun dasselbe rund 600.000 Menschen im gleichen Zeitraum. Man erkennt mit ein wenig Zahlenkenntnis, dass die Mitglieder von ElitePartner ein wenig aktiver sind als die von Parship. Es melden sich prozentual gesehen mehr Mitglieder regelmäßig an. Ob es aber auf die absoluten Zahlen oder auf den prozentualen Anteil der aktiven Mitglieder an den registrierten ankommt, muss man für sich selbst entscheiden – beide Varianten haben ihre Vorteile.

Ferner unterscheiden sich ElitePartner und Parship noch in ihrer Mitgliederstruktur. Das bedeutet, dass die Mitglieder von ElitePartner demografisch einer etwas anderen Lage entstammen als die von Parship. Bei beiden Portalen ist es so, dass das Gros der Mitglieder zwischen 25 und 55 Jahre alt ist. Beide Portale sind auch dafür bekannt, dass sich in den Reihen ihrer Mitglieder viele Akademiker finden. Bei ElitePartner sind über 70% der Mitglieder Akademiker, bei Parship sind es rund die Hälfte. Das ist auch von ElitePartner so gewollt. Schließlich bezeichnen die Betreiber das Portal in der Werbung selbst als einen Ort „für Akademiker und Singles mit Niveau“. Sie lassen auch nicht jede Anmeldung zu – nur wer in die Klientel passt, kann sich registrieren. Daran scheitert rund ein Viertel der Anmeldungen bei ElitePartner. Auch die restlichen Mitglieder der beiden Portale sind eher gebildet, wobei man bei Parship deutlich beobachten kann, dass die Mitglieder eher allen sozialen Schichten entstammen als bei ElitePartner.