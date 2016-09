Online-Dating-Tipps: Sicherheit im Internet

Online-Dating-Tipps ist von entscheidender Bedeutung Internet-Räuber und die Benutzer zu vermeiden, die diese Websites suchen. Aber zusammen mit diesem gibt es Betrügern, die Online-Dating-Plattformen verwenden. Achten Sie darauf, Ihren Kopf zu verwenden, und Schritt halten über die Online-Hacker, die für ihre Agenden Online-Dating-Websites verwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Zeit, Geld und Ihr Herz zu schützen.

Die ersten Typen von Räubern nutzen Online-Dating-Sites, um Betrug Sie nach persönlichen Informationen. Hüten Sie sich vor, die Person, die mit Ihnen sofort treffen will. Um sich zu schützen, und eine gute auf die Person zu bekommen, sollten Sie sich im Chat sein, E-Mails, und dann arbeiten bis telefonieren Art und Weise, bevor Sie eine Sitzung zu diskutieren.

Hören Sie auf Ihre Bauchgefühl, wenn etwas über eine Person zu sein scheint. Wenn Sie es auf das Gesicht zu Gesicht Tag auszukommen, halten ein Auge auf Ihre persönlichen Gegenstände. Diese Räuber werden Ihre Kreditkarteninformationen aus dem Portemonnaie zu stehlen. Oder werden sie Ihnen Links schicken Programme zum Download bereit. Dies ist, wie sie Spyware auf Ihr System herunterladen können. Ein weiteres Online-Beratung ist, nie geöffneten Programme oder Links von jemand, den Sie wirklich nicht wissen. Dies ist, wie Räuber Kreditkarte und Passwort-Informationen zu bekommen.

Die zweite Art von Dating-Website Räuber, ist die Dating-Website selbst. Was passiert, ist, dass sie persönliche Informationen erforderlich machen könnten, vor allem Ihre Kreditkartendaten. Wenn es so ist, nehmen Sie diese Online-Beratung, dass Sie sicher, dass es klare Bedingungen an Ort und Stelle, bevor Sie sich anmelden, und auf jeden Fall vor Kreditkarteninformationen ausgegeben. Achten Sie darauf, dass eine Dating-Website nicht verkaufen Ihre Kreditkarte oder E-Mail-Informationen.

Schließlich sollte es offensichtlich sein, dass etwas falsch ist, wenn der Online-Dater wird Sie fragen, Zahlungsanweisungen zu kassieren, oder wenn sie Sie bitten, Geld, um sie zu verbinden, oder sie fragen Sie Geld auf Ihr Konto zu akzeptieren, dass sie Draht zu Ihnen. Diese Leute werden viel Zeit auf Sie verbringen, Sie emotional arbeiten, so dass Sie sie vertrauen.

Sie werden Ihnen einen Scheck schicken, was bedeutet, dass die Kontrollen, verändert wurden. Diese Kontrollen sind immer herausgefunden, und Sie werden nicht in der Lage sein zu beweisen, dass sie von einer anderen Person kam. Dann werden Sie die Bank Geld schulden, und Sie werden mit dem Gesetz in Schwierigkeiten.

Die Bedeutung von Online-Dating-Tipps ist Website Betrüger zu vermeiden, die da draußen sind, aber wenn Sie Ihren Kopf verwenden, werden Sie diese Probleme zu vermeiden. Schütze dich selbst. Sie keine zusätzlichen Informationen geben und bleiben weg von Finanz Anfrage von jedermann, die Sie online treffen.