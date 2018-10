Schauen Sie sich die Mitarbeiter-Münzen an und wählen Sie Ihr Lieblingsportfolio unter den folgenden Links aus! Sie können hier immer mitgehen und die Tipps Ihrer Teammitglieder im Auge behalten.

Brent beschloss, groß zu werden oder mit seinem Portfolio nach Hause zu gehen. Er vermied alle Proof of Stake Coins, konzentrierte sich auf einige Projekte, die ihm gefielen und die auch auf Twitter stark angeheizt wurden. Dies ist nur, um das Spiel zu gewinnen, und diese Münzen Bitcoin Trader sind nicht unbedingt seine persönlichen Holds.

Brent’s Coins: Sternenlumen (XLM), Bitcoin Private (BTCP). GAS (GAS), Nano (NANO, ehemals XRB), Symbol (ICX)

Michael nahm einige Chancen wahr, aber am Ende ist sein Portfolio alle Münzen, an die er entweder persönlich glaubt oder die er persönlich besitzt. Er ist der glückliche Mittelweg zwischen Brent und Karim.

Michaels Münzen: Bitcoin (BTC), Neblio (NEB), Divx (DIVX), COSS (COSS), Drachenkette (DRGN)

Zuhörer haben den Bitcoin Trader verstanden

Das Portfolio von Karim ist für langjährige Zuhörer keine Überraschung. Selbst um des Spiels willen ist Karim nicht bereit, etwas anderes zu tun, als langweilig zu sein…. warum versuchen Sie, die nächsten sechs Monate vorherzusagen, in denen Nachweis der Bitcoin Trader Bewertung Sie einfach die besten Münzen auswählen können? Das sind die Projekte, an die er mit all seinem Gehör und seiner Seele glaubt, Spielkunst ist verdammt.

Karims Münzen: Bitcoin (BTC), Cardano (ADA), NEO (NEO), Ethereum (ETH), Dash (DASH)

WETTBEWERBSREGELN:

Um an diesem Wettbewerb teilnehmen zu können, müssen Sie entweder Gründungsmitglied der CryptoBasic Discord sein oder einen Bewertungsnachweis vorlegen. Der Nachweis der Bewertung kann auf der linken Seite erbracht werden. Wenn Sie einen Nachweis über die Bewertung als Gründungsmitglied vorlegen, sind Sie vor einer Eliminierung geschützt.

Einreichungen sind ab dem 2. März 2018 möglich (aber Sie können Ihre Bewertung vorher abgeben).

Anmeldungen bis zum 16. März 2018

Alle Portfoliowerte basieren auf US-Dollar.

Jeder Host wählt ein Portfolio von gleichmäßig verteilten Münzen aus. Diese Münzen werden 6 Monate lang aufbewahrt.

Jeden 1. des Monats zieht der Host mit dem höchsten Portfolio-Wert einen seiner Gewinner, um einen Preis zu erhalten. Aktuelle Preise: Piece of Swag (wahrscheinlich ein Hemd), die Wahl eines Themas oder die Einreichung einer Frage an jeden Gastgeber, die beantwortet wird.

An jedem ersten Tag des Monats eliminiert der Host mit dem niedrigsten Portfoliowert die Hälfte seiner Mitglieder und rundet ab. IE, wenn es 301 Mitglieder dieses Teams gibt, werden nur 150 und nicht 151 eliminiert. Jedes Mitglied mit einem zuvor erwähnten „Schild“ wird gespeichert.

Am Ende des 6-Monatszeitraums erhält der Gastgeber mit dem höchsten Portfoliowert eine Ziehung für eines der Mitglieder seines Teams. Sie werden gewinnen und etwas Großartiges gewinnen, aber das wurde noch nicht angekündigt.

Die Mitglieder des Gewinnerteams werden nach 6 Monaten ebenfalls alle zu Gründungsmitgliedern befördert und erhalten eventuell etwas anderes. Wenn wir herausfinden können, wo wir es bekommen.