Kryptowährungsbegeisterte können jetzt Bitcoin mit nur einer Laptop-GPU verdienen.

Bringen Sie Ihren Krypto hoch.

Wannabe Krypto-Währungs-Mineure, die nicht bereit sind, Tausende für ein spezielles Rigg auszuschalten, könnten nur Glück haben. Eine neue Anwendung, Honeyminer, ermöglicht es auch Personen mit bescheidenen PCs, beliebte Kryptowährungen als Teil eines Pools zu gewinnen. Für diejenigen, die bereit sind, GPU-Strom für Ersatzwährung zu spenden, die in Bitcoin bezahlt werden, ist dies vielleicht der einfachste Weg, dies zu tun.

Nachdem Honeyminer letzten Monat ruhig gestartet wurde, hat es eine Explosion neuer Benutzer gegeben, etwa 10.000 zum Zeitpunkt dieses Schreibens.

Die Idee ist einfach: Erlauben Sie denen ohne Tausende, für kundenspezifische Rigs die Option, einem größeren Pool beizutreten, in dem sie Ressourcen mit anderen kombinieren können, um Gleichungen zu lösen, die einst für Maschinen mit höherer Leistung reserviert waren. Während der durchschnittliche Grafikprozessor relativ bescheiden ist, gleichen Tausende von miteinander verbundenen Geräten die Hardwaremängel eines einzelnen PCs mehr als aus.

Es ist eine Idee, die mit leistungsfähigerer Hardware gemacht wurde, aber Honeyminer ist definitiv eine der ersten, die diejenigen mit Consumer-Laptops ermutigt, am Spaß teilzunehmen und dabei vielleicht etwas Bitcoin $BTC▼,22% zu verdienen.

Interessierte Benutzer müssen die Anwendung nur ausführen, wenn ihre GPU nicht in Gebrauch ist oder auf einem unbenutzten Computer. Honeyminer übernimmt die Konfiguration und schaltet alle 10 Minuten oder so zwischen den Kryptowährungen um – oder bei Bedarf aufgrund plötzlicher Preisänderungen. Der Pool wechselt ständig zwischen Münzen wie Ethereum, Ethereum Classic, Zcash, Monero und anderen Währungen, die keine Spezialcomputer erfordern, so genannten ASICs.

Der Risikokapitalgeber und Honeyminer-Berater Noah Jessup sagte CoinDesk:

Der Miner muss nicht rechnen, alle Konfigurationen und Einstellungen verwalten oder die Preise manuell überprüfen. Wir machen es so, dass jeder Überschuss berechnet wird, so dass jeder Laptop, den Sie nicht bis zu einem Rigg verwenden, den Sie betreiben, automatisch die profitabelste Berechnung durchführt.

Während die App vor allem für minderwertige PCs und Unterhaltungselektronik interessant ist, arbeitet sie mit Spezialgeräten, die ausschließlich für den Abbau von Kryptowährungen oder die Videobearbeitung, die Erstellung von VR-Erlebnissen usw. entwickelt wurden. Allerdings ist es sicherlich nicht der profitabelste Pool der Stadt. Wenn Sie die Mittel haben, ein paar Premium-GPUs zu kaufen, werden Ihre Ressourcen in der Regel am besten an anderer Stelle ausgegeben.

Laut CoinDesk verdient eine Person mit ein paar High-End-GPUs im Durchschnitt nur etwa ein bis zwei Dollar pro Tag – obwohl zahlreiche Variablen im Spiel sind, zu viele, um genau zu bestimmen, was Ihr PC verdienen kann.

Jessop fuhr fort:

Wenn du von Krypto hörst und lernen möchtest, kannst du entweder rausgehen und echtes Bargeld bezahlen oder ein Programm in 30 Sekunden herunterladen und anfangen, deinen eigenen Krypto kostenlos zu verdienen.

Er hat Recht, aber es ist erwähnenswert, dass Honeyminer, um einen einfachen Weg ins Krypto-Mining zu ermöglichen, 2,5 bis acht Prozent aller Gewinne einzieht, je nach Qualität der Hardware des Benutzers. Während es vielleicht nicht die beste (oder die einzige) Option in der Stadt ist, ist es vielleicht die einfachste für diejenigen, die ihre Zehen ins Wasser tauchen wollen.

Die Software ist derzeit für alle Windows-Benutzer mit einer MacOS-Anwendung verfügbar, die in Kürze folgen wird.