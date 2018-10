Bitcoin-Preis steigt um 30% – So können SIE mit steigender Kryptowährung Geld verdienen

BITCOIN ist in den letzten zwei Wochen stark gestiegen – was bedeutet dieser Anstieg für den Kryptowährungsmarkt?

LOVE ME TENDER: Hier ist die Zusammenfassung von Bitcoin und Kryptowährung.

Bitcoin ist in den letzten zwei Wochen um mehr als 30% gestiegen.

Analysten glauben, dass dieser Anstieg eine sehr positive Nachricht für den Kryptowährungsmarkt sein könnte.

Hier finden Sie alles, was Sie über Bitcoin und seinen aktuellen Wert wissen müssen.

Bitcoin: Die schattigen Ursprünge der geheimnisvollen Kryptowährung wurden wiederhergestellt.

Die Regierungen haben Mühe, die geheimnisvolle Online-Währung Bitcoin zu regulieren. Die Kryptowährung, die den Online-Schwarzmarkt beflügelt, wird von Banken und Supercomputerbanken geschaffen, die komplexe Summen in geheimen „Bitcoin-Minen“ lösen.

Bitcoin Code nutzt Supercomputer

Supercomputer werden eingesetzt, um komplexe Summen zu lösen, damit die Mitarbeiter an einer Montagelinie der AntMiner S9 Mining-Maschine in der Bitmain-Produktionsstätte arbeiten, Shenzhen Ein Mitarbeiter montiert eine Leiterplatte in einer Bitcoin-Mine hohe Sicherheit bei Bitcoin Code nachgewiesen in der Sichuan-Provinz, China Mitarbeiter montieren Kühlchips auf der Kalkulationsplatine an einer Montagelinie der AntMiner S9 Mining-Maschine in der Bitmain-Produktionsstätte, Shenzhen, China Bitcoin-Minenbesitzer Liu, 29, steht vor einer Wand von Ventilatoren, mit denen die Computer vor einer Überhitzung der tibetischen Bitcoin-Mine bewahrt werden sollen. Kun überzeugte den Besitzer des Wasserkraftwerks, 2015 eine Bitcoin-Mine neben dem Kraftwerk zu bauen. Der tibetische Bitcoin-Minenmanager Kun geht zwischen den Gängen der Bergbaumaschinen hindurch.

Was ist Bitcoin?

Bitcoin ist die weltweit erste dezentrale digitale Währung – es gibt also keine Zentralbank oder Administrator.

Carl Reader sagte Daily Star Online: „Es handelt sich um eine Form der „Kryptowährung“, einer digitalen Währung, die zwischen Nutzern mit einem in US-Dollar gemessenen Wert übertragen wird.

„Diese Währung kann mit Hilfe von Computerkraft abgebaut“ werden, um einige der 21 Millionen Bitcoins zu erhalten, was die Grenze dieser existierenden Kryptowährung darstellt.

„Es gibt eine zugrundeliegende Technologie, die als „Blockchain“ bekannt ist und jede Transaktion aufzeichnet, so dass der Empfänger sicherstellen kann, dass der Sender die Währung besitzt, und auch so, dass Transaktionen ohne Beteiligung einer Zentralbank verifiziert werden können.

„Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Bitcoin eine von vielen verfügbaren Währungen ist.“

Bitcoin-Preis: Barry Silbert schaltet Bitcoin-Kritiker aus.

Was ist der aktuelle Wert von Bitcoin und ist der Preis gestiegen?

Heute Morgen stieg Bitcoin in die Höhe, als es über 8.000 $ stieg.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt der Preis bei 8.8.349 $.

Im Gegensatz zu früheren Gewinnen sind andere große Kryptowährungen nicht wirklich dem Beispiel gefolgt.

Ethereum, Ripple und EOS haben nicht so viel Erfolg gehabt.

Bitcoin wird über den höheren Wert hinausgehen, den es vor dem Schadenexperten hatte.

Dennoch glauben Experten, dass die Wertsteigerung langfristig eine gute Nachricht für die Kryptowährung sein könnte.

David Sapper, COO von Blockbid, sprach über die Veränderungen beim Independent.

Sagte er: „Obwohl es einige Zeit dauern wird, bis diese Unternehmen ihre Kryptowährungspläne umsetzen, werden positive Nachrichten innerhalb des Kryptowährungsbereichs diesem Markt zugute kommen und die Preise erhöhen, wie Bitcoin in den letzten sieben Tagen gesehen hat.

„Während Kryptowährungen wachsen und beginnen, einen größeren Teil des Marktes in Bezug auf den Handel einzunehmen, werden immer mehr dieser Finanzinstitute nach Möglichkeiten suchen, wie sie vom wachsenden Kryptowährungsmarkt profitieren können.“