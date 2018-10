Der Kryptowährungs-Carry Trade

Carry Trading ist seit langem ein Grundnahrungsmittel für anspruchsvolle Makro-Hedge-Fonds-Manager. Mit der Einführung von Kryptowährungen, die ähnliche Merkmale wie Fiat-Währungen und Staatsanleihen aufweisen.

Bevor ich fortfahre, möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Artikel keine Anlage- oder Handelsberatung darstellt. Im Laufe dieses Artikels werde ich einen Carry-Trade mit traditionellen Fiat-Währungen sowie einen ähnlichen Trade mit einer Kryptowährung, d.h. einem Kryptowährungs-Carry-Trade, erläutern.

Grundlagen

Der Handel mit Währungen und Kryptowährungen hat viele Gemeinsamkeiten. Beide werden paarweise gehandelt und genau wie beim Kryptowährungshandel haben Sie eine Basiswährung und eine Kurswährung. Im BTC/USD-Paar wird BTC als Basiswährung und USD als Kurswährung bezeichnet.

Wenn Sie ein Paar verkaufen, bei dem die Notierungswährung einen höheren Zinssatz als die Basiswährung hat – oder ein Paar kaufen, bei dem die Basiswährung einen höheren Zinssatz hat – sammeln Sie die Zinsdifferenz – alias den positiven Übertrag.

Beispiel: Wenn das Land der Basiswährung einen aktuellen Zinssatz von 1 Prozent und das Land der Notierungswährung 4 Prozent hat, sammeln Sie 3 Prozent auf annualisierter Basis.

Die „billigere“ Währung wird auch als Finanzierungswährung bezeichnet, während die „teure“ Währung als Carry-Währung bezeichnet wird. Daher verkaufen Sie die billige Währung und kaufen die teure Währung.

Diese vorgenannte Rendite wird Ihnen täglich im Rahmen des so genannten täglichen Rollovers ausgezahlt. Für einen Krypto-Händler mögen 3 Prozent nicht sehr lukrativ erscheinen. Aber auf den regulären Devisenmärkten kann ein Trader 10-100x Leverage erzielen. In der Theorie bedeutet dies, dass 3 Prozent zu 300 Prozent ausgenutzt werden können.

Eine kurze Anmerkung: Unabhängig von den Ratschlägen, die Sie an anderen Stellen im Internet finden könnten – ein solcher Hebel sollte nur von Day Tradern eingesetzt werden. Jeder Leverage über 2-3x ist in der Regel ein schneller Weg, um das verfügbare Kapital zu verbrennen. Meine 2 Cent sind folgende: Wenn Sie sich nicht in einem hochüberzeugenden, einmaligen Handel befinden – halten Sie sich von Leverage fern.

Allerdings ist die Zinsdifferenz nicht der einzige mögliche Weg, um mit einem Carry Trade Geld zu verdienen. Sie werden viel mehr verdienen, wenn Sie den Trend richtig verstehen, d.h. wenn die Carry-Währung gegenüber der Finanzierungswährung steigt.

All dies kann auch dadurch erreicht werden, dass man ein national denominiertes Darlehen von einer Bank im Land der Finanzierungswährung erhält und eine Staatsanleihe im Übertragungsland kauft. Ein Beispiel dafür wäre derzeit die Aufnahme eines auf Yen lautenden Darlehens einer japanischen Bank und der Kauf einer Staatsanleihe in beispielsweise Brasilien oder Südafrika.